Pogoda na jutro - poniedziałek 4.07. Przelotne opady i lokalne burze. Do 31 stopni

Pogoda na noc 3/4.07

Nadchodząca noc zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie na północnym zachodzie wystąpi umiarkowane zachmurzenie z przelotnymi opadami w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach , przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na zachodzie. Wiatr powieje słabo z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - poniedziałek 4.07

Dzień przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Lokalnie może słabo popadać deszcz. Miejscami, szczególnie na północy i północnym wschodzie, możliwe są także pojedyncze burze. Termometry wskażą od 24 st. C na Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 31 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tylko podczas burz może rozpędzać się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.