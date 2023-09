Pogoda na jutro - poniedziałek, 18.09. Sporo słońca i przeważnie korzystny biomet

Pogoda na jutro. Poniedziałek upłynie przeważnie pod znakiem pogodnej aury, tylko lokalnie może pojawić się słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 29 stopni Celsjusza. Aura przeważnie korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Tylko na krańcach wschodnich pojawi się więcej chmur i lokalnie możliwy jest słaby deszcz do jednego litra wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 18.09

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Tylko na krańcach północno-wschodnich kraju prognozuje się więcej chmur, tam też może lokalnie popadać słaby deszcz rzędu jednego l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wiejący z południa okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek, 18.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. W całym kraju będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się korzystne, tylko na wschodzie będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy pogodny poniedziałek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 27 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Barometry wskażą w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie wiał z południa, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na barometrach zobaczymy w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodny poniedziałek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowy, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura. Termometry pokażą 15 st. C. Południowo zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pogodą aurę. Temperatura maksymalna wzrośnie do 28 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry wskażą w południe 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Barometry wskażą o północy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na barometrach zobaczymy w południe 988 hPa.

