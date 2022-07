Pogoda na jutro - poniedziałek, 01.08. Może popadać, a miejscami nawet zagrzmi

Pogoda na jutro, czyli poniedziałek 01.08. W części kraju noc upłynie pod znakiem mało intensywnych opadów. Parasole przydadzą się także w pierwszy dzień sierpnia - w niektórych regionach prognozowany jest deszcz, a miejscami nawet burze. W poniedziałek na termometrach zobaczymy od 23 do 27 stopni Celsjusza.

W nocy wieczorem na wschodzie kraju prognozowany jest stopniowo zanikający deszcz. Po północy może popadać na zachodzie, gdzie spadnie od 1 do 3 litrów opadu na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie północno-zachodni.