Pogoda na jutro - niedziela 8.01. Noc może być mglista. Za dnia do 10 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Suwalszczyźnie prognozowany jest znikający śnieg do 1 centymetra. W pasie dzielnic centralnych widzialność może być utrudniona do 100-300 metrów z powodu mgieł. Temperatura minimalna sięgnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Miejscami może wiać silniej.