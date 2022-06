Pogoda na dziś - wtorek, 21.06. Pochmurno, ale miejscami się rozpogodzi. Na termometrach do 24 stopni

Pogoda na dziś - wtorek, 21.06

Wtorkowy poranek upłynie pod znakiem słabych, przelotnych opadów deszczu na wschodzie i lokalnie w centrum. Przez większą część dnia będzie pochmurno na Warmii, Mazurach i Podlasiu, ale na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Miejscami mogą wystąpić pojedyncze, słabe burze. Termometry pokażą od 16-18 st. C na północy i wschodzie kraju do 22-24 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, porywisty (40-60 km/h). Może on potęgować odczucie chłodu.