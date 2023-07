Pogoda na dziś - wtorek, 1.08. Obfite opady i silny wiatr

We wtorek wystąpi pochmurna aura, poza tym będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Miejscami na Pomorzu oraz na Śląsku i w Małopolsce może spaść ulewny deszcz rzędu 40 l/mkw. Tylko na krańcach wschodnich kraju nie będzie na ogół padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 22 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. W burzach powieje z prędkością do 80-90 km/h.