Pogoda na dziś - wtorek, 10.05. Zacznie się chmurzyć, termometry pokażą do 24 stopni

Pogoda na dziś. We wtorek będzie pogodnie i słonecznie, miejscami na niebie pojawią się chmury. Termometry pokażą maksymalnie od 16 do 24 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury, jednak na zachodzie i północy prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.