Pogoda na dziś - środa 5.01. Będzie padał deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem

Pogoda na dziś. Środa (5.01) upłynie pod znakiem opadów deszczu, które miejscami będą przechodziły w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 do 8 stopni Celsjusza. Powieje też silniejszy wiatr, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na północy kraju. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwartowy, a na południu spadnie do 10 l/mkw. Na północy i zachodzie opady będą przechodziły w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.