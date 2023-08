Pogoda na dziś - sobota 12.08. Słoneczny i miejscami upalny dzień

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie. W drugiej części dnia na zachodzie kraju zacznie się chmurzyć, do umiarkowanego lub dużego zachmurzenia Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23/24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 29/30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego zachodu, na wschodzie z północnego wschodu.