Pogoda na dziś - poniedziałek 27.06. Od 28 do 35 stopni. Wieczorem możliwe lokalne burze

Poniedziałek zapowiada się słonecznie i pogodnie w całym kraju. Po południu w regionach zachodnich pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a późnym popołudniem i w nocy mogą wystąpić burze z opadami do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 35 st. C na zachodzie. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Na krańcach zachodnich wieczorem i w nocy porywy mogą być dość silne i osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę. W burzach wiatr rozpędzi się do 70-90 km/h.