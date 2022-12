Pogoda na dziś - piątek 30.12. W połowie Polski pogoda może mocno pogorszać nastrój

Piątek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami we wschodnich regionach kraju mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na wybrzeżu w porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę.