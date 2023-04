Pogoda na dziś - piątek, 28.04. Chłodno, miejscami pochmurno i deszczowo

Pogoda na dziś. Piątek 28.04 upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 15 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. We wschodniej części Polski miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Po południu padać też może na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia oscylować będzie wokół 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pogodny piątek. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Na barometrach zobaczymy w południe 989 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 14 st. C. Południowy wiatr będzie wiał słabo. Barometry wskażą w południe 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka początkowo słoneczny piątek, w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia. Niewykluczony jest mały deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie wyniesie w południe 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl