Pogoda na 16 dni: co nas czeka po świątecznym epizodzie "gorąca"

Nowy tydzień zaczniemy od solidnego mrozu w poniedziałek, ale już od wtorku wszyscy odczujemy ocieplenie i w połowie tygodnia będzie do 6 stopni powyżej zera, a w Wigilię aż 10 stopni ciepła może być na południu kraju. Później, już po Świętach, temperatura się obniży i z wyjątkiem zachodniej Polski możemy spodziewać się powrotu lekko mroźnej pogody z temperaturą do -4 stopni na wschodzie. Kolejne dni, czyli przełom 2022 i 2023 roku, to pogoda na granicy jesieni i zimy, bo będzie od -3 stopni na wschodzie do +5 na zachodzie.