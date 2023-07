Pogoda na 16 dni: będzie kilka fal gorącego powietrza

Po kilku dniach umiarkowanej temperatury czeka nas mocne, ale tylko chwilowe wtargnięcie upału do Polski. Sprzyjać temu, już w poniedziałek, będzie niż, który ulokuje się nad Danią. To właśnie w ciepłym wycinku tego niżu, czyli w obszarze między frontami chłodnym a ciepłym, znajdzie się nasz kraj - w gorącym powietrzu, które będzie płynąć z Afryki do centrum kontynentu. Z kolei po zachodniej stronie duńskiego niżu będzie płynąć dużo chłodniejsze powietrze z północy i w połowie tygodnia, gdy niż przesunie się w głąb kontynentu, ta zimniejsza masa powietrza dotrze także do nas (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Przed nami nagły skok temperatury w poniedziałek i upał do 32 stopni Celsjusza. Później w połowie tygodnia będzie wyraźnie chłodniej, bo do 25 stopni, a nad morzem tylko około 20 stopni. Następnie, w czasie ostatniego lipcowego weekendu, dotrze do nas kolejna fala gorącego powietrza i na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Gorąco, albo upalnie, zapowiadają się również pierwsze dni sierpnia z wyraźnym maksimum temperatury do 33 st. C po 5 sierpnia.