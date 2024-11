Niebezpieczne warunki w Polsce. Są ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu oraz oblodzeniami. Warunki są szczególnie niebezpieczne na południu kraju. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Alarmy najniższego stopnia obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, sanockim, krośnieńskim, , w powiatach: bieszczadzkim, sanockim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 14 we wtorek do 12 w środę);

małopolskim , w powiatach: gorlickim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 14 we wtorek do 12 w środę), nowosądeckim, , w powiatach: gorlickim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 14 we wtorek do 12 w środę), nowosądeckim, Nowy Sącz , limanowskim, nowotarskim, myślenickim, wadowickim, tatrzańskim (gdzie ostrzeżenie będą ważne od godziny 12 we wtorek do 8 w środę);

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała , pszczyńskim, mikołowskim, Żory , rybnickim, Rybnik , raciborskim, wodzisławskim (gdzie ostrzeżenie będą ważne od godziny 12 we wtorek do 8 w środę);

opolskim , w powiatach: głubczyckim, prudnickim i nyskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do 2 w środę);

dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, , w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, Wałbrzych , wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra , karkonoskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do 2 w środę).

Na tych terenach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, lokalnie do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu

Ulewy mogą pojawić się w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, od 35 l/mkw. do 45 l/mkw. Ostrzeżenie będzie w mocy od godziny 10 we wtorek do 9 w środę.

Ostrzeżenia IMGW - oblodzenia

Zagrożeniem będzie także warstwa lodu pojawiająca się na chodnikach i drogach. Ostrzeżenia najniższego stopnia zostały wydane dla województw:

śląskiego , w powiatach: cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała ;

małopolskiego , w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackiego ;

lubelskiego , w powiatach: , w powiatach: Chełm , chełmskim, Lublin , lubelskim, kraśnickim, janowskim, krasnostawskim, zamojskim, Zamość , hrubieszowskim oraz tomaszowskim;

świętokrzyskiego, w powiatach: opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim i staszowskim

Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2 do 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -3 do -1st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Kiedy IMGW ogłasza ostrzeżenie pierwszego stopnia, przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor:fw

Źródło: IMGW