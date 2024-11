Uwaga na silny wiatr! Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

, w powiatach: gorlickim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 14 we wtorek do 12 w środę), nowosądeckim, Nowy Sącz , limanowskim, nowotarskim, myślenickim, wadowickim, tatrzańskim (gdzie ostrzeżenie będą ważne od godziny 12 we wtorek do 8 w środę);

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, lokalnie do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim ostrzeżenia będą ważne od godziny 17 we wtorek do 4 w środę. W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim (w skrajnych zachodnich powiatach), kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim i lubelskim alarmy będą w mocy od godziny 19 we wtorek do 6 w środę. Na Warmii i Mazurach (poza skrajnymi zachodnimi powiatami), Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Śląsku, Opolszczyźnie ostrzeżenia będą ważne od godziny 21 we wtorek do 6 w środę.