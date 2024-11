Niebezpieczne warunki na drogach. Ostrzeżenia IMGW w kilku województwach

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9.

Ostrzeżenia IMGW - oblodzenie

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -4 st. C. Alarmy będą w mocy do godziny 8.