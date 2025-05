Dosypało 15 centymetrów śniegu. W tej części kraju zima trzyma mocno

W sobotni poranek na Kasprowym Wierchu leżało 20 centymetrów białego puchu. W większości był to świeży śnieg - w ciągu ostatniej doby przybyło go tam aż 15 cm. Jeśli chodzi o temperaturę na szczycie, to spadła ona do -4 stopni Celsjusza. Śnieg pokrywa także inne partie Tatr. Na Hali Gąsienicowej leży 18 cm, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 12 cm, biało zrobiło się nawet na Polanie Chochołowskiej, gdzie odnotowano cztery centymetry pokrywy śnieżnej. Sypnęło także na Gubałówce.