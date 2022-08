IMGW ostrzega - upał i burze z gradem. Pomarańczowe i żółte alerty

IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Po południu w części kraju mają nam towarzyszyć burze z gradem. Zasięg pomarańczowych alertów przed upałem został rozszerzony, a w niektórych powiatach obowiązywać one będą nawet do początku przyszłego tygodnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień sięgnie od 29 do 32 stopni Celsjusza w cieniu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 st. C.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

W dzień termometry pokażą maksymalnie od 30 do 32 st. C, a w nocy minimum od 14 do 17 st. C.