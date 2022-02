IMGW ostrzega przed wiatrem i oblodzeniem. W piątek niebezpiecznie w całej Polsce

Silny wiatr i oblodzenie to zjawiska pogodowe, przed którymi w niektórych częściach kraju w środę ostrzega IMGW. W ciągu najbliższych dni te pogodowe zagrożenia mogą objąć znacznie większy obszar Polski, przewidywany jest także silny mróz.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 21 w środę.