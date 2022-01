Alerty IMGW. Trzaskający mróz na Podkarpaciu, w wielu miejscach groźne będą opady

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem dla południowego wschodu Polski. Temperatura może spaść w nocy z poniedziałku na wtorek do -17 stopni. Obowiązują też alarmy przed opadami marznącymi.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

Alerty IMGW: silny mróz

Alerty przed silnym mrozem wydano na terenie województwa podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, przemyskim, Przemyśl.

Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 d -14 stopni Celsjusza. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 7 do 15 kilometrów na godzinę. Alarmy ważne będą od godziny 20 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Alerty IMGW: opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie będą ważne do godz. 16 w poniedziałek lub do północy z poniedziałku na wtorek;

- mazowieckim, gdzie będą ważne do północy z poniedziałku na wtorek, a miejscami do godz. 8 we wtorek;

- podlaskim, gdzie alarmy będą obowiązywać od godz. 22 w poniedziałek do godz. 6 lub 9 we wtorek;

- lubelskim, w których ostrzeżenia będą ważne od godz. 23 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek lub w godz. 3-11 we wtorek;

- łódzkim, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 2 we wtorek;

- wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, jarocińskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, gdzie alarmy będą ważne do godz. 2 we wtorek;

- świętokrzyskim i małopolskim, gdzie alarmy zaczną obowiązywać od godz. 23 w poniedziałek i będą ważne do godz. 12 we wtorek;

- śląskim, w którym alarmy zaczną obowiązywać o godz. 21 w poniedziałek i będą ważne do godz. 12 we wtorek;

- opolskim, gdzie alarmy będą ważne od godz. 19 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- podkarpackim, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 4 do godz. 16 we wtorek.

Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje "szklanka" na drogach PAP

Autor:kw//rzw

Źródło: IMGW