Ilość lasu "na głowę" wciąż się zmniejsza. Zagraża to nie tylko bioróżnorodności

Wycinka Amazonii postępuje w niespotykanie szybkim tempie , a to nie jedyny ekosystem leśny, który poddawany jest presji ze strony człowieka. Właśnie dlatego międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem Ronalda C. Estoque z Instytutu Badań nad Leśnictwem i Produktami Leśnymi w Japonii postanowił przyjrzeć się światowej skali problemu.

60 procent lasu mniej na osobę

Analiza wykazała, że w tym okresie globalna powierzchnia lasów zmniejszyła się o 81,7 milionów hektarów. Utrata lasów brutto (437,3 mln hektarów) przewyższa przyrost lasów brutto (355,6 mln hektarów). W połączeniu ze wzrostem światowej populacji oznacza to, że w 2019 roku dysponowaliśmy 0,5 ha powierzchni leśnej na mieszkańca Ziemi, co stanowi ponad 60-procentowy spadek w stosunku do wartości z 1960 roku, która wynosiła 1,4 ha.