Zamieszkują nasze jeziora, rzeki, bagna. Już wkrótce możemy stracić prawie jedną czwartą z nich

Chociaż słodkowodne ekosystemy, takie jak rzeki, bagna i jeziora zajmują mniej niż jeden procent powierzchni Ziemi, są niezbędne do życia na naszej planecie. W wielu miejscach są one źródłem wody pitnej, chronią tereny zamieszkane przed powodziami i łagodzą skutki susz, a ponadto stanowią cenny zasób turystyczny i rekreacyjny. Nowe badania ujawniają, że postępująca degradacja tych środowisk może doprowadzić do wyginięcia co najmniej 24 procent gatunków słodkowodnych. Artykuł na ten temat został opublikowany na początku stycznia w czasopiśmie "Nature".