Za kilkadziesiąt godzin Polak poleci w kosmos. "To jest jakaś totalna abstrakcja"

Czy da się w sposób spokojny pomyśleć o tym, że bliska nam osoba będzie siedziała w rakiecie, której start odbywa się przez serię kontrolowanych wybuchów pirotechnicznych? - To jest jakaś totalna abstrakcja. Absolutna, surrealistyczna sytuacja. I mój mąż mnie bardzo długo, przez wiele miesięcy do tego przygotowywał - przyznaje Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. - Start rakiety odbywa się poprzez serię kontrolowanych wybuchów pirotechnicznych wynoszących rakietę na orbitę z prędkością 28 tysięcy kilometrów na godzinę. (...) Mój mąż mówi o tym, że "siedzi na bombie".

"Staram się jak najlepiej potrafię jako żona go reprezentować"

- To są skrzydła Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosza, które Sławosz mi podarował, jak jeszcze byliśmy w Houston. Bardzo mu zależało, żebym miała te skrzydła jakoś na sobie, jako taki symbol naszej jedności - wskazuje. - Mimo tego, że dzieli nas, teraz to odległość, kwarantanna, tak naprawdę setki kilometrów przez ostatnie wiele, wiele miesięcy, to mam go ze sobą cały czas. I staram się, jak najlepiej potrafię, jako żona go reprezentować - podsumowuje.