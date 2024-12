"Wykryto problem". Start przełomowej misji przełożony

Start dwóch sond miał się odbyć w środę o godzinie 11.38 polskiego czasu z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan na wyspie Sriharikota w Zatoce Bengalskiej w Indiach. Jak poinformowano w komunikacie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), "w ramach standardowych działań przygotowawczych do startu wykryto problem techniczny w statku kosmicznym".

W ramach tego przedsięwzięcia automatycznie będzie tworzona i utrzymywana formacja dwóch sond kosmicznych na orbicie okołoziemskiej. - Satelity będą się znajdować w stałej odległości 150 metrów od siebie (z dokładnością do kilku milimetrów), na linii przebiegającej przez środek tarczy Słońca. W najbliższym punkcie orbitery będą oddalone od powierzchni Ziemi o 600 kilometrów, w najdalszym - o 60 tysięcy kilometrów - wyjaśnił dr Marek Stęślicki, heliofizyk z Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) i członek Naukowego Centrum Operacyjnego (Science Operations Centre) misji Proba-3.

Sztuczne zaćmienie słońca

Formację utworzą koronograf, czyli teleskop do obserwacji korony słonecznej (Coronograph Spacecraft, CSC) o masie 340 kilogramów i tak zwany okulter - element z dyskiem okulograficznym przesłaniającym tarczę Słońca (Occulter Spacecraft, OSC) - o masie 200 kg. Za sprawą orbiterów powstanie sztuczne zaćmienie słońca, które będzie trwało przez około sześć godzin na każde okrążenie orbity. Proba-3 będzie ją pokonywać w ciągu około 20 godzin.

Wszystko po to, by ułatwić badaczom obserwacje korony słonecznej.

Doktor Stęślicki podkreślił, że misja pozwala na obserwację środkowej i niskiej korony słonecznej, do tej pory badanej dokładnie podczas zaćmień Słońca, a one występują raz-dwa razy do roku i trwają najwyżej 7-8 minut. Naukowiec tłumaczył, że w środkowej koronie są rozpędzane koronalne wyrzuty masy, czyli duże ilości plazmy i pola magnetycznego, które są wyrzucane ze Słońca w przestrzeń międzyplanetarną. Obserwacja środkowej korony słonecznej pozwala też na badania wiatru słonecznego, czyli ciągłego strumienia cząstek emitowanego przez Słońce i rozpędzanego właśnie w tej części korony.