Wykluło się 60 krokodyli syjamskich. Jest nadzieja dla krytycznie zagrożonego gatunku

Jest nadzieja na przetrwanie krytycznie zagrożonego wyginięciem krokodyla syjamskiego. W Parku Narodowym Kardamon w Kambodży, na wolności, wykluło się 60 młodych osobników. To największy odnotowany przypadek rozrodu tego gatunku w tym stuleciu.

Krytycznie zagrożony gatunek

Biolodzy obawiali się, że krokodyl syjamski wyginął, dopóki zespół badawczy z organizacji Fauna & Flora nie odkrył go w 2000 roku w Górach Kardamonowych w Kambodży. To nie przypadek, że krokodyle syjamskie w tym odległym regionie uniknęły losu tak wielu swoich przedstawicieli. Miejscowa ludność tubylcza czci tego gada, a zabicie lub skrzywdzenie go jest surowo zakazane. Od tego czasu Fauna & Flora współpracuje z przedstawicielami rządu Kambodży i innymi lokalnymi organizacjami w ramach programu ochrony tego gatunku. W ramach tych działań krokodyle syjamskie są hodowane w niewoli, a następnie wypuszczane na wolność. Od 2012 roku udało się wypuścić na wolność 196 osobników.