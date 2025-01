Ten wirus zamienia naszą skórę w "magnes na komary"

Wirus Zika wykorzystuje ludzką skórę do zwabiania komarów, aby móc łatwiej się rozprzestrzeniać - wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Liverpool School of Tropical Medicine w Wielkiej Brytanii.

Wirus Zika zmienia skórę w "magnes dla komarów"

Naukowcy z brytyjskiej Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) wykazali, że wirus Zika powoduje w ludzkiej skórze zmiany metaboliczne, które przekształcają ją z bariery ochronnej w "magnes dla komarów". Wyniki badania, które zostało opublikowane w czwartek w czasopiśmie "Communications Biology" pokazują, że wirus Zika zmienia ekspresję genów i białek w fibroblastach skórnych, typie komórek odpowiedzialnym za utrzymanie integralności strukturalnej skóry. Te zmiany metaboliczne zwiększają produkcję niektórych substancji chemicznych emitowanych przez skórę, znanych jako lotne związki organiczne (LZO), które są atrakcyjne dla komarów i zachęcają je do kąsania. Odkrycia naukowców z Liverpoolu są poparte obszerną analizą metaproteomu - techniką badającą ogólny efekt interakcji różnych typów genów i białek w organizmie. - Nasze odkrycia pokazują, że wirus Zika nie jest po prostu biernie przenoszony, ale aktywnie manipuluje biologią człowieka, aby zapewnić sobie przetrwanie - powiedział dr Noushin Emami, wykładowca w LSTM i współautor artykułu. - W miarę wzrostu liczby przypadków ziki i rozszerzania się zasięgu występowania komarów Aedes, zrozumienie mechanizmów, dzięki którym zyskują one przewagę w przenoszeniu, może odkryć nowe strategie walki z arbowirusami. Może to obejmować opracowanie interwencji genetycznych, które zakłócają sygnał przekazywany przez skórę, który wydaje się być tak atrakcyjny dla komarów. Możliwości są równie intrygujące, co pilne - podkreślił.