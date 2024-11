Voyager 2 miał pecha. Przeleciał obok Urana w bardzo złym momencie

Inna magnetosfera

Jak zaznaczono w najnowszym badaniu, tak trudne warunki pogodowe w kosmosie doprowadziły do błędnych wniosków na temat lodowego świata Urana, a zwłaszcza jego magnetosfery. Magnetosfera to obszar wokół planety chroniący ją przed działaniem wiatru słonecznego, czyli strumienia plazmy wydobywającego się ze Słońca. Zrozumienie funkcjonowania magnetosfer znajdujących się wokół innych planet nie tylko pomaga badaczom w planowaniu misji naukowych, lecz także dostarcza informacji na temat działania "naszej" magnetosfery.

Naukowcy odkryli teraz, że podczas burzy wiatr słoneczny z dużą siłą uderzył w Urana, w efekcie czego "zgniótł" jego magnetosferę do 20 procent normalnej objętości. - Zaobserwowalibyśmy znacznie większą magnetosferę, gdyby Voyager 2 przybył tydzień wcześniej - zwrócił uwagę Jasinski. To prawdopodobnie pokazałoby, że jest ona podobna do magnetosfery Jowisza, Saturna i Neptuna, czyli innych gigantów w Układzie Słonecznym.

"Uważamy, że są kandydatami do goszczenia oceanów"

Nowe badanie wskazuje jednak, że pozostają one wewnątrz tej ochronnej bańki. - Uważamy, że są one głównymi kandydatami do goszczenia oceanów wody w stanie ciekłym ze względu na ich duży rozmiar w porównaniu do innych księżyców - zauważył Corey Cochrane, współautor badania opublikowanego w poniedziałek w czasopiśmie "Nature Astronomy".