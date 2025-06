Świetlisty wir na polskim niebie. Kiedy go wypatrywać

Kosmiczny wir na polskim niebie. Kiedy będzie szansa go zobaczyć

Wójcicki poinformował, że w 72 minut od startu, czyli pomiędzy godziną 00.30 a 00.38, zobaczymy drugi stopień Falcona 9 około 30-40 stopni nad wschodnim horyzontem. Przez poprzednie 15 minut swojego lotu Falcon 9 będzie uwalniał pierwszą grupę satelitów. Z tego względu jest ogromna szansa na to, że będziemy mogli dostrzec rakietę w towarzystwie mniejszych punkcików. Wójcicki dodał jednak, że mogą być one za małe, by dostrzec je gołym okiem.