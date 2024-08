Stare drzewa są zdolne do pochłaniania większej ilości gazów cieplarnianych, co zapobiega ocieplaniu atmosfery - ustalił międzynarodowy zespół naukowców. Eksperci mają nadzieję, że to odkrycie przyczyni się do spowolnienia masowej wycinki lasów pierwotnych.

Szacuje się, że co sześć sekund z powierzchni Ziemi znikają lasy pierwotne o powierzchni boiska do piłki nożnej. Jak się jednak okazuje, rosnące w nich drzewa mogą okazać się kluczowe w walce ze zmianami klimatu. Szczegóły przedstawili naukowcy z brytyjskiego Instytutu Badań Leśnych w Birmingham (Birmingham Institute of Forest Research) na łamach pisma "Nature Climate Change".

Gigantyczny eksperyment

Jednym z autorów najnowszego badania jest profesor Rob MacKenzie, który od 2016 roku prowadzi niezwykły eksperyment na terenie brytyjskiego University of Birmingham. Projekt FACE polega na wzbogacaniu drzew o dwutlenek węgla, aby zasymulować warunki, które mogłyby wystąpić, gdyby na świecie nie podjęto działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu.

W tym celu na obszarze prawie 22 hektarów lasu w pobliżu Birmingham, gdzie znajduje się grupa 180-letnich dębów szypułkowych rozstawiono rurki emitujące gazy cieplarniane, by badać reakcje drzew na zwiększoną emisję tych substancji.

"Stary las wykonuje dla nas ogromną pracę"

Po siedmiu latach obserwacji międzynarodowy zespół badaczy pracujący w FACE wykazał, że dęby wyprodukowały o około 10 procent więcej drewna w warunkach podwyższonej zawartości dwutlenku węgla. W ten sposób zapobiegały ociepleniu atmosfery.

Według naukowców absorbowany dwutlenek węgla jest wykorzystywany do produkcji liści, korzeni i biomasy drzewnej. Dzięki temu niektóre drzewa mogą magazynować pierwiastek przez lata.

Autorzy badań wierzą, że ich ustalenia spowodują ograniczenie masowej wycinki lasów pierwotnych na świecie.

- To dowód na rzecz ostrożnego zarządzania istniejącymi lasami. Stary las wykonuje dla nas ogromną robotę. Czego zdecydowanie nie powinniśmy robić, to go wycinać - podsumował prof. Rob MacKenzie

