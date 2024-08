Starliner wróci na Ziemię, ale bez załogi

Załoga Starlinera: Barry "Butch" Wilmore i Sunita "Suni" Williams przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) od 6 czerwca. Choć początkowo ich misja miała trwać osiem dni, to z powodu problemów technicznych statku kosmicznego zostaną na pokładzie ISS jeszcze do lutego 2025 roku. NASA poinformowała w sobotę, że Starliner wróci na Ziemię, bez załogi.

Astronauci wrócą na Ziemię kapsułą Crew Dragon

Starliner w czerwcu przewiózł astronautów na ISS, gdzie mieli przebywać przez osiem dni. Wystąpiły jednak problemy techniczne, między innymi wyciek helu. Ponadto nagle przestały działać niektóre silniki. Kłopoty uniemożliwiły ich planowy powrót. CNN przypomina, że Boeing jeszcze 2 sierpnia zapewniał, że jego statek kosmiczny z dużą pewnością będzie w stanie przetransportować astronautów z powrotem na Ziemię. Na sobotniej konferencji prasowej nie było reprezentacji Boeinga. NASA poinformowała, że wystąpiły "pewne rozbieżności co do poziomu ryzyka" w porównaniu z oceną Boeinga. Skłoniło to federalną agencję do rozważenia, aby astronautów przetransportować do domu na pokładzie kapsuły firmy SpaceX Crew Dragon, która wykonała do tej pory kilkanaście załogowych misji kosmicznych od 2020 roku. W sobotę szef NASA Bill Nelson powiedział, że agencja przy podejmowaniu decyzji brała pod uwagę swoje obszerne doświadczenie w lotach kosmicznych, zarówno udane, jak i nieudane. - Popełniliśmy błędy w przeszłości: Straciliśmy dwa promy kosmiczne. (…) Loty kosmiczne są ryzykowne, nawet w najbardziej bezpiecznych i rutynowych sytuacjach. A lot testowy z definicji nie jest ani bezpieczny, ani rutynowy - wyjaśnił Nelson.