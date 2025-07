Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. "To najbardziej niebezpieczny etap"

Po tygodniach spędzonych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Sławosz Uznański-Wiśniewski szykuje się do powrotu na Ziemię. Według zapowiedzi Polskiej Agencji Kosmicznej i ESA, procedura oddokowania kapsuły Dragon ma rozpocząć się w poniedziałek, 14 lipca, o godzinie 13.05 - o ile pozwolą na to warunki techniczne i pogodowe.

Jak tłumaczył reporter TVN24 BiS Hubert Kijek, przygotowania do powrotu rozpoczną się już kilka godzin przed odłączeniem kapsuły. Załoga założy specjalne skafandry i przeniesie wyniki eksperymentów naukowych do kapsuły powrotnej. Po pożegnaniu z pozostałymi astronautami zamkną właz i po raz ostatni sprawdzą, czy Dragon jest gotowy do lotu.

- Silniki Draco, w sumie jest ich szesnaście, odepchną pojazd od stacji. Na początku będą to kilkusekundowe odepchnięcia, później ten statek odleci dalej, wejdzie na orbitę - wyjaśnił. - Rozpocznie się procedura przygotowywania do wejścia w atmosferę - dodał.

Jeden z najbardziej krytycznych etapów misji

Proces wejścia w atmosferę to jedno z najbardziej krytycznych etapów misji. Dragon wchodzi w atmosferę z prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę, a tarcza termiczna kapsuły musi wytrzymać temperatury sięgające prawie 2000 stopni Celsjusza. Przez kilka minut podczas przejścia przez najgęstsze warstwy atmosfery komunikacja z kapsułą zostanie na chwilę przerwana - to tak zwana czarna cisza, czas napięcia dla kontrolerów misji i wszystkich obserwatorów.

Powrót na Ziemię

Reporter TVN24 BiS przekazał, że kiedy kapsuła zbliży się do Ziemi, otworzą się spadochrony - najpierw dwa, potem kolejne cztery - które spowolnią jej opadanie do około 24 km/h. Lądowanie planowane jest na wodach u wybrzeży Kalifornii. Tam już czekać będą łodzie ratunkowe, które błyskawicznie zabezpieczą miejsce wodowania, sprawdzą szczelność kapsuły oraz stan zdrowia astronautów.

Po krótkim odpoczynku Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie przewieziony śmigłowcem do portu w Kalifornii, a następnie do Houston. Jak opowiadał Hubert Kijek, część załogi pozostanie w Stanach Zjednoczonych, ale polski astronauta wsiądzie na pokład polskiego samolotu rządowego i poleci do Kolonii. Tam, w centrum astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Uznański-Wiśniewski przejdzie komplet badań. Po tygodniu nareszcie wróci do Polski.