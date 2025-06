Co polski astronauta robił ostatnio w kosmosie

Astronauci misji Ax-4 uruchomili trzy polskie eksperymenty naukowe na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Badania dotyczą zdrowia psychicznego, mikrobiomu jelit i układu odpornościowego. To pierwsze z 13 projektów realizowanych przez Polskę w kosmosie w ramach programu IGNIS.

Immune Multiomics - projekt dotyczy wpływu warunków kosmicznych na układ odpornościowy człowieka i również zaproponowała go Wojskowa Akademia Techniczna.

Co przyniosą kolejne dni misji?

W kolejnym dniu misji - w niedzielę - zaplanowano realizację dwóch następnych polskich projektów naukowych. POLSA poinformowała, że rozpoczęte dzień wcześniej eksperymenty Space Volcanic Algae (badający zachowanie ekstremofilnych glonów w kosmosie) oraz LeopardISS (platforma do testowania algorytmów sztucznej inteligencji) działają zgodnie z założeniami.

Stan zdrowia fizycznego polskiego astronauty został oceniony jako "bardzo dobry", a stopień zaawansowania całej misji, która potrwa do 14 dni, wynosi obecnie ponad 12 procent.

Rozmowa astronautów z liderami państw

Misja Ax-4 to kolejny krok w rozwoju polskiej obecności w kosmosie i realny wkład rodzimej nauki w badania nad zdrowiem, biotechnologią i technologiami przyszłości prowadzonymi w warunkach nieważkości.