W kosmos poleciał satelita, który będzie śledził pogodę i klimat na półkuli zachodniej

Rakieta Atlas V wyruszyła we wtorek z Florydy, wynosząc na orbitę kolejnego dużego satelitę, zaprojektowanego przez Narodową Służbę Pogodową i Oceaniczną (NOAA). Zadaniem urządzenia ma być całodobowe śledzenie pogody, pożarów i zmian klimatycznych na zachodniej półkuli Ziemi.

Rewolucja w prognozowaniu pogody

Program GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) to efekt współpracy NOAA i NASA. Nowy satelita to trzeci z najnowszej serii zaawansowanych satelitów geostacjonarnych, które mają zrewolucjonizować prognozowanie pogody w czasie rzeczywistym, monitorować środowiska i wykrywać potencjalne zagrożenia z przestrzeni kosmicznej.