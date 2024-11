Rekordowi astronauci wrócili na Ziemię

Dowódcą załogi był 43-letni Ye Guangfu, dla którego nie była to pierwsza misja kosmiczna. Jego dwaj towarzysze to nowicjusze, piloci myśliwców, 34-letni Li Cong oraz 36-letni Li Guangsu.

Cała trójka opuściła kapsułę po niespełna godzinie. Przed południem czasu lokalnego zostali przetransportowani do stolicy Chin, Pekinu, gdzie przejdą kompleksowe badania kontrolne i rekonwalescencję - poinformowały państwowe media.

Eksperymenty i spacery kosmiczne

Załoga misji Shenzhou-18, co oznacza Boski Statek, podczas półrocznej misji przeprowadziła szereg eksperymentów naukowych, w tym badali starożytne mikroby. Pod koniec maja Ye i Li odbyli trwający 8,5 godziny spacer kosmiczny, ustanawiając rekord czasu spędzonego przez tajkonautów poza Niebiańskim Pałacem. Podczas drugiego spaceru, w czerwcu, zainstalowali bariery ochronne przed śmieciami kosmicznymi. Ye jest również pierwszym chińskim astronautą, który spędził w kosmosie łącznie ponad 365 dni, będąc wcześniej członkiem misji Shenzhou-13 w latach 2021-2022.

Nowa załoga

Od 30 października na stacji Tiangong, co znaczy Niebiański Pałac, przebywa nowa załoga, która przybyła statkiem Shenzhou-19. W jej skład wchodzi dowódca 48-letni Cai Xuzhe, który brał udział w misji Shenzhou-14 w 2022 r, a także pilot sił powietrznych Song Lingdong i naukowczyni Wang Haoze, oboje urodzeni w latach 90, dla których to pierwszy lot w kosmos. 34-letnia Wang jest trzecią Chinką, która bierze udział w locie załogowym i pierwszą kobietą-inżynierem lotów kosmicznych. Program kosmiczny Chin zakłada wysłanie tajkonautów na Księżyc, a także sprowadzenie próbek z Marsa do 2030 r.