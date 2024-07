Psy czują zapach naszego stresu. Przez niego stają się pesymistami

Smakołyk na poprawę nastroju

Aby zbadać wpływ zapachu zestresowanych ludzi na psy, zespół badawczy zrekrutował 18 zwierzaków. W pierwszej fazie badania zwierzęta zostały nauczone prostej zależności - gdy miska z jedzeniem stała w jednym punkcie pomieszczenia, zawsze zawierała smakołyk, a gdy stała w drugim miejscu, zawsze była pusta. Kiedy czworonóg nauczył się tej różnicy, szybciej kierował się do pierwszej lokalizacji, "optymistycznie" licząc na przysmak.

Badacze sprawdzili następnie, z jaką prędkością psy podchodziły do misek umieszczonych pomiędzy dwiema pierwotnymi lokalizacjami. Szybkie podejście odzwierciedlało "optymizm" co do obecności jedzenia, zaś powolne podejście wskazywało na "pesymizm".