Niektóre dinozaury mogły mieć "pępki"

Naukowcy odkryli, jaki gatunek mógł być pierwszym posiadaczem "pępka". Wykazały to analizy doskonale zachowanej skamieliny rogatego dinozaura, znalezionej w Chinach. Jak wyjaśnili badacze, ślad na pozostałościach skóry zwierzęcia zdaje się przywodzić na myśl tak zwane blizny pępkowe u znanych nam krokodyli i aligatorów. Badania na ten temat ukazały się w czasopiśmie "BMC Biology".

Doskonale zachowana

Blizna pępkowa, którą znaleziono u psitakozaura jest bardziej podobna do tej u krokodyli. Badacze stwierdzili, że mogła utrzymywać się co najmniej do osiągnięcia dojrzałości płciowej.