Produkcja wody z księżycowych próbek. "Odkryto zupełnie nową metodę"

Chińska misja Chang'e-5, która odbyła się w 2020 roku, była pierwszym przypadkiem pobrania próbek księżycowych przez ludzi od 44 lat. Naukowcy z państwowej Chińskiej Akademii Nauk odkryli wówczas, że minerały w gruncie księżycowym zawierają duże ilości wodoru, który po podgrzaniu do bardzo wysokiej temperatury reaguje z innymi składnikami gruntu, wytwarzając parę wodną. "Po trzech latach dogłębnych badań i wielokrotnej weryfikacji odkryto zupełnie nową metodę wykorzystania gruntu księżycowego do produkcji dużych ilości wody, która prawdopodobnie zapewni ważną podstawę projektową do budowy przyszłych stacji stacji kosmicznych na Księżycu" - poinformowała we czwartek państwowa stacja telewizyjna CCTV.