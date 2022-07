Już dziś w nocy zajrzymy w głębiny Wszechświata. Zbliża się premiera pierwszego zdjęcia z teleskopu Webba

NASA udostępniła listę

Co dokładnie zobaczymy?

Mgławica Carina to jedna z największych i najjaśniejszych mgławic na niebie. Znajduje się około 7600 lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Kila. Wiadomo, że jest domem wielu masywnych gwiazd.

WASP-96 jest olbrzymią planetą zbudowaną z gazu, znajdującą się poza Układem Słonecznym. Okrąża gwiazdę odległą o 1150 lat świetlnych od Ziemi, czyniąc to z okresem 3,4 dnia. Masa obiektu to około połowy masy Jowisza, a odkryto go w 2014 roku. W tym przypadku NASA zaprezentuje jego widmo.