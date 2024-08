Opracowano żel, który może chronić budynki przed ogniem

Międzynarodowy zespół naukowców opracował nową formułę żelu, który pomaga chronić budynki przed ogniem. Testy wskazują na to, że preparat daje o wiele lepsze efekty niż obecnie stosowane środki. Jest on również nieszkodliwy dla środowiska i został zaakceptowany przez amerykańską rządową agencję US Forest Service.

Obecne preparaty działają krótko

Środki do ochrony przeciwpożarowej nie są nowością w dzisiejszych czasach. Wykonane z superhigroskopijnych polimerów działają podobnie do chłonącego wilgoć proszku znajdującego się w pieluchach jednorazowych. Taki środek po zmieszaniu z wodą i rozpyleniu na budynku pęcznieje i zmienia się w galaretowatą substancję. Kiedy preparat przywiera do ścian i dachu, tworzy wilgotną zaporę dla ognia. Jednak w starciu z wysoką temperaturą, on traci swoje właściwości.