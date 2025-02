Niedźwiedziom polarnym kończy się pożywienie

Populacja niedźwiedzi polarnych zamieszkujących zachodnią część Zatoki Hudsona zmniejszyła się prawie o połowę w latach 1979-2021. Zdaniem naukowców z University of Toronto jest to związane ze zmniejszeniem się zasięgu lodu morskiego na tym terenie.

Naukowcy z University of Toronto zaobserwowali prawie 50-procentowy spadek populacji niedźwiedzi polarnych (Ursus maritimus) zamieszkujących zachodnią część Zatoki Hudsona w latach 1979-2021. Jak donoszą eksperci, związane jest to ze zmniejszeniem się zasięgu lodu morskiego, który powoduje, że okres polowań staje się krótszy i niedźwiedzie nie są w stanie pozyskać wystarczające ilości pożywienia. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie "Science".

- Utrata lodu morskiego powoduje, że niedźwiedzie spędzają dużo mniej czasu polując na foki, a więcej głodują na lądzie - powiedziała Louise Archer, główna autorka badania. - Brak odpowiedniej ilości pożywienia wpływa negatywnie na ich bilans energetyczny. Niedożywienie powoduje problemy z reprodukcją, prowadzi też do zmniejszenia przeżywalności młodych i ostatecznie do spadku populacji - dodała. Bilans energetyczny jest różnicą pomiędzy zyskamy energii a jej stratami.

Drastyczny spadek populacji

Opracowany przez naukowców model monitoruje ilość energii, jaką niedźwiedzie uzyskują z polowań na foki oraz ilość energii potrzebnej im do wzrostu i rozmnażania. Wyjątkowość tego modelu polega na tym, że śledzi on pełny cykl życia poszczególnych niedźwiedzi polarnych - od narodzin po dorosłości - i porównuje go z danymi z lat 1979-2021, dotyczącymi monitorowania populacji tego gatunku w zachodniej części Zatoki Hudsona. W tym okresie populacja zmniejszyła się prawie o 50 procent. Dane z monitoringu pokazują też, że w ciągu tych lat średnia wielkość niedźwiedzi również spadła. Na przykład masa ciała dorosłych samic zmniejszyła się średnio o 39 kilogramów, a jednorocznych młodych o 26 kilogramów.

Model opracowany przez naukowców zapewnia ścisłe dopasowanie do danych z monitoringu, zapewniając dokładną ocenę tego, co będzie się działo z populacją niedźwiedzi polarnych w obliczu postępującej utraty lodu morskiego. - Nasz model idzie o krok dalej niż stwierdzenie, że istnieje korelacja między spadkiem lodu morskiego a spadkiem populacji - mówił Péter Molnár, współautor badania. - Model pokazuje, co się dzieje, gdy jest mniej lodu, mniej czasu na karmienie i ogólnie mniej energii - dodał.

"Przetrwanie młodych bezpośrednio wpływa na przetrwanie populacji"

Według naukowców to młode osobniki najbardziej będą odczuwały postępujące zmiany klimatu, ale to też od nich zależy los danej populacji niedźwiedzi. Louise Archer twierdzi, że krótsze okresy polowań powodują, że matki są niedożywione i produkują mniej mleka. To z kolei zagraża przeżyciu młodych, które jeśli w ciągu pierwszego roku życia nie przybiorą odpowiednio dużo na wadze, to umrą.

Matki rodzą również mniej młodych - piszą badacze. Dane z monitoringu pokazują, że wielkość miotu młodych spadła o 11 procent w porównaniu do danych sprzed 40 lat. Ponadto matki trzymają swoje młode dłużej przy sobie, ponieważ nie są one wystarczająco silne, aby żyć samodzielnie.

- To całkiem proste, przetrwanie młodych bezpośrednio wpływa na przetrwanie całej populacji - dodała Archer.

Zagrożone populacje

Populacja niedźwiedzi polarnych żyjących w zachodniej części Zatoki Hudsona od dawna uważana jest za punkt odniesienia dla całej populacji tego gatunku. Skoro Arktyka ociepla się w bardzo szybkim tempie, to i inne populacje niedźwiedzi mogą się zmniejszać.

- Jest to jedna z najbardziej wysuniętych na południe populacji niedźwiedzi polarnych i była monitorowana przez długi czas, więc dane są wiarygodne - mówił Molnár. - Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że to, co dzieje się z niedźwiedziami polarnymi w tym regionie, stanie się również z niedźwiedziami polarnymi w innych regionach. Ten model w zasadzie opisuje ich przyszłość - podkreślił.

