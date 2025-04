Nazwano ją "kolekcjonerką kości". Odkryto mięsożerną gąsienicę

Na hawajskiej wyspie Oahu odkryto mięsożerny gatunek gąsienicy. Porusza się po pajęczynach, żywiąc się uwięzionymi owadami. Nazwano ją "kolekcjonerką kości", bo kamufluje się przed pająkami, które chętnie by ją zjadły, "ubierając" się w szczątki martwych owadów.

Jak napisali naukowcy z hawajskiej uczelni University of Hawaii at Manoa, gąsienica porusza się po pajęczych sieciach, żywiąc się uwięzionymi owadami takimi jak mrówki, chrząszcze, muchy. Zdaniem ekspertów jest przebiegła, bo kamufluje się przed pająkiem, który z chęcią by ją zjadł. Na czym polega jej strategia? Gąsienica "ubiera" się w szczątki ciał ofiar pająka, dzięki czemu on nie jest w stanie jej rozpoznać i zjeść. Artykuł na ten temat został opublikowany w czwartek 24.04 na łamach "Science". Gąsienica w wyniku przepoczwarzenia staje się motylem należącym do rodzaju Hyposmocoma.

Gąsienice kamuflują się, aby przeżyć

Według Daniela Rubinoffa, entomologa i głównego autora badania, jest to jedyna znana na świecie gąsienica, która żyje z pająkami i czerpie z nich korzyści. Chociaż jej zachowanie wydaje się być makabryczne, to jest to przykład przystosowania się do życia i próba przetrwania.

- Muszą kamuflować się, aby pozostać przy życiu w sieci pająka - powiedział Rubinoff. - Żyją "w jaskini lwa", ukrywają się przed pająkiem i wykorzystują jego pajęczynę, aby zapewnić sobie pożywienie i prawdopodobnie schronienie - tłumaczył.

Gąsienice zjadają osłabione lub martwe owady, które napotykają w sieciach przędzonych przez pająki. - Prawdopodobnie dostają resztki po tym, co zjadł pająk - powiedział Rubinoff. - Uciekają się nawet do kanibalizmu, atakując inne gąsienice tego samego gatunku - dodał.

"Kolekcjoner kości" to pseudonim seryjnego mordercy z powieści Jeffery'ego Deavera o takim samym tytule. Książka została wydana w 1997 roku i na jej podstawie powstał w 1999 r. film. Jak więc gąsienica zyskała ten przydomek? - Myślę, że to określenie po prostu pasuje do tego, co robi. To określenie jest trochę z przymrużeniem oka, ponieważ stawonogi, którymi żywi się gąsienica i pająki, tak naprawdę nie mają kości - powiedział Rubinoff.

W artykule badacze napisali, że siedliskiem gąsienicy jest wyspa Oahu, a dokładnie skrawek górskiego lasu o powierzchni zaledwie 15 kilometrów kwadratowych w paśmie górskim Waianae. Rubinoff powiedział, że przyszłość gąsienicy jest bardzo niepewna. W ciągu dwóch dekad badań terenowych zaobserwowano tylko 62 osobniki.

Mięsożerna gąsienica

Jak piszą badacze, zdecydowana większość gąsienic żywi się roślinami. Na całym świecie mięsożerne gąsienice stanowią mniej niż 0,13 procenta z prawie 200 tysięcy gatunków ciem i motyli. A wśród nich "kolekcjonerka kości" jest jedyną znaną gąsienicą, która znajduje pożywienie w taki sposób. To czyni ją wyjątkową wśród zwierząt.

- Im lepiej zrozumiemy, jak działa otaczający nas świat, tym lepiej na tym wyjdziemy - podkrerślił Rubinoff.

Autorka/Autor:anw

Źródło: Reuters, AP News, science.org