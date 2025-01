Nasi prehistoryczni przodkowie mogli być wegetarianami

Australopitek, wymarły ssak naczelny z podrodziny Homininae, który żył około 3,5 miliona lat temu w południowej Afryce, jadł znikome ilości mięsa lub wcale - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z University of the Witwatersrand w RPA i Towarzystwa Maksa Plancka w Niemczech.

Jedzenie produktów odzwierzęcych, zwłaszcza mięsa, jest przez antropologów uważane za kluczowy punkt zwrotny w ewolucji człowieka. Wzrost objętości mózgu i zdolność do tworzenia narzędzi przez naszych przodków wiąże się z pojawieniem się w diecie bogatego w białko mięsa. Bezpośrednich dowodów na to, w jakim czasie się ono pojawiło, do tej pory nie było. Tym zagadnieniem zajęli się naukowcy z University of the Witwatersrand w RPA i Towarzystwa Maxa Plancka w Niemczech.