Obok Urana "byliśmy" aż 36 lat temu. NASA otrzymała rekomendację misji do siódmej planety od Słońca

Amerykańscy planetolodzy wydali raport, w którym zarekomendowali, aby NASA wystrzeliła sondę, która wejdzie na orbitę wokół Urana. Planeta ta jest mało zbadana, do tej pory minęła ją zaledwie jedna sonda kosmiczna i było to aż 36 lat temu.

Liczący ponad 780 stron raport nosi tytuł "Origins, Worlds, and Life: A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032" i został wydany przez amerykańską Narodową Akademię Nauk. Przedstawia podsumowanie tego, co badacze uważają za najistotniejsze do odkrycia w przyszłych badaniach planetarnych i zawiera propozycje misji kosmicznych, które mogą pomóc w odpowiedzi na najważniejsze pytania.