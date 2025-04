Wystartowała misja Fram2. Załoga kapsuły Crew Dragon "Resilience" spędzi cztery dni na orbicie polarnej - to pierwsza załogowa misja, której trasa przebiega nad obszarami okołobiegunowymi. Cywilni astronauci mają w planach przeprowadzenie ponad 20 eksperymentów.

Misja ruszyła w poniedziałek, 31 marca o godzinie 21.47 czasu wschodniego z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego NASA na Florydzie. W Polsce była wtedy godzina 3.47 nad ranem we wtorek, 1 kwietnia. Operator lotu, firma SpaceX, potwierdziła, że kapsuła Crew Dragon "Resilience" z czteroosobową załogą została pomyślnie umieszczona na orbicie.

Crew Dragon został wyniesiony na niezwykłą orbitę - polarną, czyli przebiegającą nad biegunami Ziemi. To pierwszy raz, kiedy ludzie polecą z taką misją. Jak wyjaśnił Adam Hurcewicz na stronie "O kosmosie i astronautyce", na tej orbicie promieniowanie słoneczne jest bardziej skumulowane i wnika głębiej w atmosferę. "Jest tam po prostu mniej przyjemnie dla człowieka, bardziej niebezpiecznie na dłuższą metę. Ale ta misja potrwa 4 dni więc nic nie stanie się załodze" - tłumaczył.

Nazwa misji nawiązuje do norweskiego statku Fram, który na przełomie XIX i XX wieku prowadził kluczowe ekspedycje na biegun północny i południowy.

Kto znajdzie się na pokładzie?

W misji udział biorą dowódca misji Chun Wang z Malty, który dorobił się fortuny na kryptowalutach. To on sfinansował to kosmiczne przedsięwzięcie. Suma pieniędzy, jaką zapłacił firmie SpaceX za przeprowadzenie misji, nie została ujawniona - pisze CNN.