Mgła otulająca Plutona zaskakuje naukowców. "Wyjątkowe zjawisko"

Tajemnicza mgła otulająca Plutona nie tylko tworzy spektakularne widoki, ale steruje całym jego klimatem. Odkrycia udało się dokonać dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba. Jak twierdzą badacze, to unikalne zjawisko, nieznane nigdzie indziej w Układzie Słonecznym. Może ono rzucać nowe światło także na początki życia na Ziemi.

W 2015 roku odczyty pochodzące z misji sondy New Horizons pokazały, że Pluton nie jest martwą kulą lodu, lecz dynamicznym światem z lodowymi równinami, górami i - co najważniejsze - wielowarstwową, niebieskawą mgłą unoszącą się nawet 300 kilometry nad powierzchnią planety.

- Używamy terminu mgła do opisywania warstw stałych aerozoli zawieszonych wysoko w atmosferze - wyjaśnił Tanguy Bertrand, astronom z Obserwatorium Paryskiego, który kierował badaniem. - Aerozole te rozpraszają światło i zmniejszają widoczność, tworząc rozproszoną i półprzezroczystą warstwę - dodał.

Mgła wokół Plutona. Skąd się wzięła

Dzięki precyzyjnym pomiarom wykonanym w podczerwieni za pomocą Kosmicznego Teleskopu James Webba udało się potwierdzić hipotezę, że ta mgła nie jest jedynie ciekawostką wizualną - to ona steruje klimatem Plutona. Cząstki mgły pochłaniają światło słoneczne w ciągu dnia, a nocą wypromieniowują energię cieplną w postaci promieniowania podczerwonego, skutecznie chłodząc atmosferę. To tłumaczy, dlaczego górne warstwy atmosfery Plutona są aż o 30 stopnie Celsjusza chłodniejsze, niż przewidywały wcześniejsze modele - temperatura sięga tam nawet -203 st. C.