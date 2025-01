Mącznik młynarek w walce z plastikowymi śmieciami. "Innowacyjny system"

Hiszpańsko-australijski zespół naukowców opracował nowatorską metodę rozkładu plastikowych śmieci. W jednym z jej głównych etapów odpady są trawione przez larwy owadów i przekształcane w cenne produkty. Jak przekonują badacze, ten pomysł nie tylko rozwiązuje problem śmieci, ale jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości gleby.

W pierwszym etapie działania systemu opracowanego przez hiszpańskich i australijskich naukowców larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) są karmione dietą bogatą w plastik, co prowadzi do powstania odchodów zawierających mikroplastik. Te odchody są następnie poddawane pirolizie - procesowi termicznemu, który przekształca je w biowęgiel. To materiał o doskonałych właściwościach adsorpcyjnych dla zanieczyszczeń.