Pod jedną z ulic odkryto szczątki sprzed tysiąca lat

Podczas prac na jednej z ulic Limy robotnicy natknęli się na ludzkie szczątki sprzed ponad tysiąca lat. Archeolog Jose Pablo Aliaga uważa, że odkrycie to może świadczyć o istnieniu rozległego prekolumbijskiego cmentarza ukrytego pod współczesną stolicą Peru.

W Limie, stolicy Peru, robotnicy podczas układania rurociągów gazowych dokonali niezwykłego odkrycia - znaleźli szczątki mężczyzny w odzieniu pogrzebowym, niecałe dwa metry od bramy jednego z pobliskich domów. Znalezisko to, zdaniem archeologa Jose Pablo Aliaga, sugeruje istnienie pod powierzchnią ziemi prekolumbijskiego cmentarza.

Zwyczaje pogrzebowe kultury Chancay

- Dowody materialne sugerują, że mógł to być pochówek z kultury Chancay - tłumaczył Jose Pablo Aliaga, który pracuje dla firmy Calidda, dostarczającej gaz w Limie. Odniósł się on do cywilizacji, która rozwijała się na wybrzeżu Peru przed imperium Inków, w okresie datowanym mniej więcej na lata 1000-1470 naszej ery.