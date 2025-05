Kiedy Kosmos 482 uderzy w Ziemię?

Langbroek przekazał, że sonda była oryginalnie wyposażona w spadochron, który miał złagodzić jej lądowanie na Wenus. "Nie stawiałbym jednak na to, że wciąż działa i zakładałbym, że jeśli obiekt przetrwa ponowne wejście, to spadnie z dużą siłą". Pierwsze modelowanie wskazało, że Kosmos 482 może osiągnąć prędkość 65-70 metrów na sekundę w momencie uderzenia w ziemię lub ocean (ok. 250 km/h).

Jeszcze większą zagadką jest miejsce upadku sondy. Jak wyjaśnił popularyzator astronomii Karol Wójcicki na stronie "Z głową w gwiazdach", że nachylenie Kosmos 482 względem równika wynosi 51 stopni i 57 minut. Obiekt może zatem spaść w dowolnym miejscu na obszarze między równoleżnikami 52 N - 52 S. "Daje nam to gigantyczny obszar Ziemi obejmujący część kontynentu amerykańskiego, sporą część Europy i Azję oraz całą Afrykę i Australię" - przekazał ekspert. Co ciekawe, północna granica, nad którą może spaść sonda, przebiega przez terytorium Polski.

Wójcicki wyjaśnił, że obiekt stanowi pewne zagrożenie przy upadu na Ziemię - został zaprojektowany po to, by przetrwać warunki panujące w atmosferze Wenus i dotrzeć na jej powierzchnię, gdzie panuje temperatura rzędu 470 stopni Celsjusza i ekstremalnie wysokie ciśnienie. "Skoro miał poradzić sobie tam, nie powinien mieć większego problemu z ziemską atmosferą. Nie ma więc raczej wątpliwości, że istnieje ogromna szansa, że przeleci przez nią w całości i dotrze do powierzchni. To nie powód do paniki, ale warto być czujnym" - podsumował ekspert.