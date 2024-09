Kometa może rozświetlić niebo. "Tak jasna, jakiej świat nie widział od lat"

Niezapomniane widowisko

Wstępne pomiary wykazały, że A11bP7I prawdopodobnie należy do grupy Kreutza. Jak wyjaśnił Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach" i popularyzator astronomii, ciała te powstały w wyniku rozpadu ogromnej komety podczas przejścia w pobliżu Słońca. Ich orbity przebiegają bardzo blisko naszej gwiazdy, przez co nazywane są one "kometami muskającymi Słońce" - niektóre zbliżają się do niego na odległość zaledwie 100 tysięcy kilometrów.